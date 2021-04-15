Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: “Kendine iyi bak”

Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: “Kendine iyi bak”

-Şüphelinin hastaneye götürülmesi

Cumhuriyet Güvenlik Kamerası Cumhuriyet Altını Kumar Borcu Yaşlı Adam 

--Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi
--Şüphelinin gazeteciye verdiği cevap

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de kumar borcunu ödeyebilmek için kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı adamın 30 bin TL’sini ve altınlarını alan dolandırıcı tutuklandı. Adliyeye çıkartılırken rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, kendisini görüntüleyen gazeteciye “Kendine iyi bak” diye nasihatte bulundu. Denizli’nin Çal ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mahmut K.’yi telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, oğlunun adının FETÖ / PDY soruşturmasında geçtiğini, bu yüzden evdeki para ve değerli eşyaları incelemesi gerektiğini söyledi.

Evine gelen şüpheliye 30 bin TL nakit para, 5 cumhuriyet altını ve 2 bilezik teslim eden yaşlı adam, para ve eşyaları geri gelmeyince dolandırıldığını fark edince jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan JASAT, yaşlı adamı dolandıran şüphelinin İlyas Ş. (58) olduğunu tespit etti. Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde belirlenen adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlyas Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkartılırken rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, kendisini görüntüleyen gazeteciye “Kendine iyi bak” diye nasihatte bulundu. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli İlyas Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhuriyet Altını Nasıl Üretiliyor?Cumhuriyet Altını Nasıl Üretiliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük ProtestosuCHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük Protestosu
Başsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir DurumBaşsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir Durum
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'daCumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement