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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Niğde’de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Niğde’de

Bakandan görüntüler

Restorasyon Perspektif Belediye Başkanı Hükümet 

-Ziyaretlerden görüntüler
-Detaylar
-Bakan Açıklaması
-Görüntü 2 dakika 52 saniye montaj tünele geçilecek.

( NİĞDE ) NİĞDE

- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Niğde'de tarihi yerlerde incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, restorasyonu devam tarihi yerlerde incelemelerde bulunmak için Niğde’ye geldi. Demircan, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'i makamlarında ziyaret etti. Restorasyonu devam eden Fesleğen ve Sungurbey Camii'nde incelemelerde bulunan Demircan, daha sonra Alaaddin Cami, Vakıf İşhanı, Ak Medrese, Bedesten, Niğde Kalesi koruma ve yenileme alanı, Bor Hamamı ve Kemerhisar Su Kemerlerinde incelemelerde bulundu. Niğde'nin tarih ve kültür şehri olduğunu belirten Demircan: “Niğde gerçekten medeniyet, kültür ve tarih şehri. Dolayısıyla hükümetimiz tarafından Niğde’de yürütülen çok güzel projeler var. Kentsel dönüşüm, restorasyon projeleri bunların başında geliyor. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden yürüttüğümüz bazı restorasyon çalışmalarımız var. Kütüphaneyle ilgili yaklaşımlarımız var. ama merkezdeki dönüşüm aynı zamanda, yıpranmış kent toplularının yenilenmesiyle ilgili bir proje. Burada el ele, kol kola hükümetimizle birlikte işleri yerinde görmek ve vereceğimiz katkıyı hissetmek üzere geldik. Emeği geçen valimize, belediye başkanımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Yakından bu projeleri görme değerlendirme yapacağımız katkıların notlarını almak üzere buradayız. Niğde'nin geleceği, özellikle kültür ve turizm perspektifinde iyi bir gelecek bekliyor" dedi.
(YE-AG-
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