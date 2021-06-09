Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Küçükçekmece hırsızlık girişimi kamerada

Küçükçekmece hırsızlık girişimi kamerada

güvenlik kamerası

Parmak İzi Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-hırsızların içeri girmeye çalışması

( İSTANBUL ) - (ÖZEL)- Kargo şubesine girmeye çalışanlar alarmı duyunca kaçtılar İSTANBUL

- Küçükçekmece’de, kargo şubesine girmeye çalışan maskeli 3 şüpheli, alarmın çalmasıyla bir şey çalamadan kaçtı. Şüphelilerin hırsızlık girişimi kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz maskeli 3 şahıs, 34 BLT 044 plakalı beyaz otomobille sokağa geldi. Maskeli şahıslar önce etrafı gözetledi ardından kargo şubesinin olduğu dükkana girmeye çalıştı. Kepengi kırmayı başaran hırsızlar, daha sonra iç kapıyı açmaya çalıştı. Yaklaşık 4 dakika süren hırsızlık girişiminde alarmın çalmasıyla komşular bağırmaya başladı.
Komşular, olayı fark ederek polise haber verdi. Komşuların bağırması ve alarmın çalmasıyla içeri giremeyen hırsızlar, polis gelmeden olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Maskeli şahısların hırsızlık girişimi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. (MT-YM-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement