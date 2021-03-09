Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı saldırı

Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı saldırı

Yaralanın ambulansa taşınması

Hastane Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Kaçış Saldırı 

-Güvenlik kamerası şüphelinin kaçışı
-Olay yerinden görüntüler

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Küçükçekmece’de sokak ortasında güpegündüz bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kapüşonlu saldırganın kaçma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 14.30 sıralarında Kanarya Mahallesi İskete Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak ortasında bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Silahla yaralanan kişi olay yerine çağrılan ambulans ile yakında bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrasında polis olayı gerçekleştiren saldırganı yakalama çalışması başlattı. Şüphelinin kaçtığı anlara ilişkin görüntüler ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (Md-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement