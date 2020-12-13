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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Küçükçekmece’de kadın sürücü markete böyle daldı

Küçükçekmece’de kadın sürücü markete böyle daldı

Güvenlik kamerası

Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon Kadın Sürücü 

-Aracın beklemesi
-Aniden hareket etmesi
-Manava girmesi
-Manav reyonu önünde bekleyenlerin şaşkın bakışları
-Olay yeri aktüel görüntü
-detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Önce araca çarptı, sonra markete daldı İSTANBUL

- Küçükçekmece’de bir kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir araca çarptı, sonra da marketin manav reyonuna girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza öğlen saatlerinde Küçükçekmece’de meydana geldi. İddiaya göre aniden aracıyla hareket eden kadın sürücü, bir sokağa girmek isterken önce sokakta park halinde bulunan araca çarptı, ardından da bir marketin manav reyonuna girdi. Bu sırada market önünde bekleyen vatandaşlar kazadan kıl payı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri edinilen bilgiye göre kadın sürücünün sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu belirledi. Daha sonra kadının ifadesini alan ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Kaza anı ise marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadın sürücü yol kenarında beklerken bir anda hareket ediyor ve önce sokakta bulunan bir araca çarpıyor, ardından da marketin manav reyonuna giriyor. Bu sırada manav reyonunun önünde bekleyen iki kişi büyük bir şaşkınlık içerisinde kazayı izliyor. Kaza sonrası kadın sürücü arabadan kendisi çıkıyor.
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