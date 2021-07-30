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- Küçükçekmece’de cep telefonu hırsızlığı kamerada
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- Küçükçekmece’de cep telefonu hırsızlığı kamerada

- Küçükçekmece’de cep telefonu hırsızlığı kamerada

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL ) İSTANBUL

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- Küçükçekmece’de bir kebapçıya müşteri kılığında giren hırsız, kasanın arkasında bulunan cep telefonunu hızlı bir şekilde çalarak dükkandan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın cep telefonunu adım adım yer değiştirerek çalması ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Olay, çarşamba günü saat 09.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir kebapçıda yaşandı. Kebapçıya müşteri kılığında gelen hırsız lokanta da bir süre vakit geçirdikten sonra, çalışanların dışarı çıkmasını bekledi. Kasanın etrafında dolaşan hırsız arkada duran cep telefonunu önce kasanın üstüne koydu. Bir süre çevreyi izledikten sonra ise telefonu alarak oturduğu masanın üstüne bıraktı. Sandalyeye oturarak telefonu inceleyen hırsız çevrede kimse olmadığını görünce masanın üstündeki cep telefonunu arka cebine koyarak dükkandan kaçarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın cep telefonunu adım adım yer değiştirerek çalması ortaya ilginç görüntüler çıkardı. (FT-BU-DCC-Sİ-
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