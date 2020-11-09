Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Küçük kızın yüzüne tükürmüştü, yakalandı

- Küçük kızın yüzüne tükürmüştü, yakalandı

arşiv

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Genç Kız Akalan Güvenlik Kamerası Yansıma Polis Ekipleri 


- Diyarbakır'da 10 yaşındaki kızın yüzüne tüküren maskesiz genç kız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Cuma günü okul çıkışı saatinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarındaki marketin önünde maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine yürüyen 5. sınıf öğrencisi N.Ş.'yi kolundan tutup yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmişti. Olay anı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıması sonucu N.Ş.'nin ailesi kızlarının yüzüne tüküren genç kızdan şikayetçi olmuştu. Polis ekipleri, şikayet üzerine olayın yaşandığı bölgede güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. İnceleme sonucunda olayı gerçekleştiren kız ifadesine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çocuğun ilk ifadesinde, yüzüne tükürdüğü N.Ş.’yi tanımadığını, herhangi bir sorunlarının olmadığını, o sırada istemsizce bu davranışı sergilediğini söylediği öğrenildi. Kızın, Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadesine devam edildiği öğrenildi. (RK-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı