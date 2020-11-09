- Küçük kızın yüzüne tükürmüştü, yakalandı



- Diyarbakır'da 10 yaşındaki kızın yüzüne tüküren maskesiz genç kız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Cuma günü okul çıkışı saatinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarındaki marketin önünde maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine yürüyen 5. sınıf öğrencisi N.Ş.'yi kolundan tutup yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmişti. Olay anı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıması sonucu N.Ş.'nin ailesi kızlarının yüzüne tüküren genç kızdan şikayetçi olmuştu. Polis ekipleri, şikayet üzerine olayın yaşandığı bölgede güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. İnceleme sonucunda olayı gerçekleştiren kız ifadesine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çocuğun ilk ifadesinde, yüzüne tükürdüğü N.Ş.’yi tanımadığını, herhangi bir sorunlarının olmadığını, o sırada istemsizce bu davranışı sergilediğini söylediği öğrenildi. Kızın, Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadesine devam edildiği öğrenildi. (RK-YRT



loading...