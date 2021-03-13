Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Küçük kız çocuğuna taciz ettiği iddia edilen yaşlı adamın kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı

Küçük kız çocuğuna taciz ettiği iddia edilen yaşlı adamın kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasının görüntüleri

Küçük Kız Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu Kaçış Yaşlı Adam 

-Olay yerinden detay görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da bir zincir market bayisinde küçük kız çocuğuna taciz ettiği iddia edilen şüpheli duyarlı bir vatandaş tarafından, polisin arandığı esnada olay yerinden kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. İddialara göre olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde A 101 market bayisinde, civarda tartıcılık yapan küçük bir kızın, yaşlı bir adam tarafından taciz edildiğini söylemesi ile başladı.
Küçük kızın market çalışanına taciz olayını anlattığı esnada bir müşteri olaydan haberdar olup duyarsız kalamadı. Ardından taciz şüphelisini yakalamak için peşinden koştu. Taciz şüphelisini yakalayan vatandaş polisi aradığı esnada olayın iç yüzünü öğrenmek ve kaçmamasını sağlamak amacıyla kişiyi yakaladı. Bu esnada vatandaş ve şüpheli arasında arbede meydana geldi. Ve şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı. Taciz iddialarının ardından civarda tekrar görülen şüpheli R.A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Takım giyinen anne ve kızlarıTakım giyinen anne ve kızları
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement