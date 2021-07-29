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- Küçük çocuk seyir halindeki araçtan yola düştü
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Küçük çocuk seyir halindeki araçtan yola düştü

- Küçük çocuk seyir halindeki araçtan yola düştü

-Çocuğun araçtan düştüğü an

Sosyal Medya Kamera Küçük Çocuk Güvenlik Kamerası Emniyet Kemeri 

--Çocuğun ailesine yanına koştuğu an

( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY

- Meksika’da Zacatecas şehrinde ailesi ile seyir halindeki araçta bulunan küçük çocuk arka kapının açılması ile araçtan düştü. Küçük çocuk olaydan yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Meksika’nın Zacatecas şehrindeki Heroes de Chapultepec Bulvarı’nda ailesi ile bulunduğu araçtan seyir halindeyken düşen küçük çocuk ölümden döndü. Aracın virajı aldığı sırada arka kapısının açılması ile küçük çocuk yola düşerken, aile çocuğun düştüğünü fark etmesi ile birkaç metre sonra aracı durdu. Küçük çocuk düştüğü yerden kalkarak ailesine doğru koşarken, çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu aktarıldı. Araç kapısının çocuk tarafından mı açıldığı ya da virajın etkisiyle kendiliğinden mi açıldığı tespit edilemezken, arkadan gelen araçların çocuğu fark ederek durması ise büyük bir faciayı engelledi. 24 Temmuz'da yaşanan olay yolda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, çocuğun emniyet kemeri takmadığına dikkat çekerek, arka koltukta da emniyet kemeri kullanımının önemine değindi.
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