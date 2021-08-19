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Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü

Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü

güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Küçük Çocuk Güvenlik Kamerası Altın Akkale 

-arabasıyla seyir halinde o anları çeken vatandaş kamerası

( ÇANAKKALE )- Kamyonun arkasında yüklü tuğlaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir inşaata malzeme götüren kamyon, yokuş yukarı çıkarken kasasında bulunan tuğlalar yere döküldü. O sırada kamyonun yanında bulunan küçük çocuk, tuğlaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Çanakkale’nin Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi Gün Caddesi üzerinde korkutan bir olay yaşandı. Bir inşaata malzeme götüren kamyon, yokuş yukarı çıkarken kasasında bulunan 1 palet yuğla yola devrildi. O esnada kamyonun yanında bulunan küçük bir çocuk tuğlaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, küçük çocuğun korkarak olay yerinden uzaklaşma anları saniye saniye kameralara yansıdı. (UYC
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