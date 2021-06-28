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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kucağında çocuk olan kadın patlamadan saniyelerle böyle kurtuldu

Kucağında çocuk olan kadın patlamadan saniyelerle böyle kurtuldu

Kucağında çocuk olan kadının geçmesi

Kamera Güvenlik Kamerası Altın Gaz Sıkışması Sağlık Ekipleri 

-Patlama anı
-Olay yerinden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binanın alt katında bulunan depoda yaşanan patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Sincan Atatürk Mahallesi İnci sokak üzerinde bulunan bir binanın altında depo olarak kullanılan kısımda gaz edindiğimiz bilgiye göre gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bir kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı. (GE-BC -
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