Köylü gençler eski okullarını gençlik merkezine dönüştürüyor

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( RİZE -ÖZEL)- Sinan Köyü İlkokulu Gençlik ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülüyor RİZE



- Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Sinan (Palivat) Köyü’nde bulunan ilkokul köylü gençlerin ortak çabası ile gençlik merkezine dönüştürülüyor. Köy gençleri el birliği yaptıkları çalışmalar ile örnek oluyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan ancak taşımalı eğitim sistemi nedeniyle kapalı durumda olan Sinan Köy İlkokulu’nun geçici kullanım hakkı Sinan Köy Muhtarlığı’na verildi.

Köy muhtarlığı da okulu köylü gençlere tahsis etti. Gençler de köy okulunu gençlik merkezine dönüştürmek için çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Atilla Sinan “1964 yılında açılan okulumuz 1998 yılında kapanmıştı. Kapandıktan sonra hiçbir faaliyet için kullanılmayan ilkokulumuzu restore edip gençlik ve kültür merkezine dönüştürmek için çalışıyoruz. Bir köyde ihtiyaç duyulan her şeyin yapılabileceği bir alan oluşturmak için çalışıyoruz. Oyun ve spor alanlarımız ile kütüphanemiz olacak. Mevcut kütüphanemizi canlandırarak oluşturacağımız yeni kütüphanemizde köyümüzün tarihini yansıtacak materyaller olacak. Emeği geçen başta köyümüzün gençlerine, değerli büyüklerimize, sadece köyümüzden değil köy dışından katkılarını sunan değerli iş adamlarımız ile halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Köy gençlerinden Muhammet Özyanık ise yaptığı açıklamada “İyi niyetle başlayan bu hareketimiz oluşturulan whatsapp grubu ile birçok kişiye ulaştık. İşlerimizin büyük çoğunluğunu bitirmek üzereyiz. İç dekorasyon çalışmaları bittikten sonra çevre düzenlemeleri yapılacak. Çok güzel bir alan oluşturuyoruz. En önemlisi de tarihimize sahip çıkıyoruz. Katkı sunan herkese şükranlarımız sunuyorum” ifadelerini kullandı. Ardeşen Sinan Köyü İlkokulu’nun restore edilerek Türkiye’de örnek bir merkez olacağını söyleyen Ardeşen eski belediye başkanı Mümtaz Sinan ise gençlerin çalışmalarını yerinde incelemek ve onlara destek olmak için köye gitti. Burada açıklamalarda bulunan Sinan “Böylesine güzel ve şirin bir köyde gençlik ve kültür merkezinin oluşturulması herkesi memnun ediyor. 5 yıl geçirdiğim bu okulda çok güzel hatıralarımız var. Yıllar önce çocukluğumuzun geçtiği hatıralarımızın en çok yaşandığı bir yerde gençlerimizin böyle güzel bir çalışmaya vesile olmaları beni ziyadesiyle memnun etti. Bu okulu kültür merkezi haline dönüştürüp kendi köy gençlerimizi, dışarıdan gelecek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak, kültür faaliyetleri, tarihsel gelişimleri takip etmek için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sinan Köyü’müze layık bir şekilde burayı canlandıracağız. Gelecek nesillere geçmişi aktarmak için işlevsel olarak güzel bir hizmet olacak” şeklinde konuştu.





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