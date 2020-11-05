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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kovid-19 ile mücadele tedbirleri - İSTANBUL

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri - İSTANBUL

- Toplantıdan detaylar - Vali Ali Yerlikaya: - "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe belediye başkanımız ile çok verimli bir toplantı yaptık. Belediyelerimizin desteği ve denetimleri önemli. Yeme, içme yerlerinde ve semt pazarlarında mesafe kuralına harfiyen uyulması için hep birlikte sahada olacağız"İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe belediye başkanı ile verimli bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, Kovid - 19'la mücadele için hep birlikte sahada olacaklarını bildirdi.Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe Belediye Başkanımız ile çok verimli bir toplantı yaptık. Belediyelerimizin desteği ve denetimleri önemli. Yeme, içme yerlerinde ve semt pazarlarında mesafe kuralına harfiyen uyulması için hep birlikte sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Semt Pazarları Bild Toplantı Erimli 

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