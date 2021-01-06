Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kosova'da restoranda patlama anı kamerada

- Kosova'da restoranda patlama anı kamerada

patlama anı

Kamera Güvenlik Kamerası Patlama Anı Kaçış 

-detay

( PRİŞTİNE )( PRİŞTİNE ) Kosova'nın Ferizovik şehrindeki bir restoranda meydana gelen ve 44 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanın patlama anının görüntüleri ortaya çıktı. Kosova'nın güneydoğusunda yer alan Ferizovik şehrinde dün bir restoranda gaz tüpü patlamıştı. Restorandaki gaz tüpünün patladığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, patlamayla birlikte etrafı duman kapladığı, insanların panikle kaçıştığı görüldü.
Ferizovik Polis Sözcüsü Qazim Reka, ilk belirlemelere göre patlamada 41 kişinin yaralandığını duyurmuş, bugün yaptığı yeni açıklamada ise yaralı sayısının 44'e yükseldiğini açıklamıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntülerİşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntüler
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı