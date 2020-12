Koruma altındaki gazeteciye 5 kez saldırdılar

-kırılan camlar

-saldırıya uğrayan muhabirin arabayı görüntüleyerek, yaşananları anlatması

-aracın muhabirin üzerine sürülmesi

-araçtan inen zanlıların muhabiri kovalamaları

-detaylar



( ŞANLIURFA )- Gazeteci saldırılardan yaralı olarak kurtulurken her seferinde ise saldırganlar serbest bırakıldı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde uzun süredir gazetecilik yapan Enver Zencirci, kendisinden istenilen başlık parası üzerine adli mercilere müracaat ederek koruma kararı aldırdı. Karara rağmen son iki yılda gazeteci Zencirci ve yakınları tam 5. kez saldırıya uğramasına rağmen her defasında saldırganlar serbest bırakıldı.Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Gazeteci Enver Zencirci ile oğlu ve abisi, 2 yıl içerisinde 5 defa Murat A. ve Aydın A. isimli şahısların saldırısına uğradı. Can güvenliği olmadığını söyleyen muhabir, emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis koruması olmasına rağmen saldırıya uğrayan ve her defasında çeşitli yerlerinden yaralanan muhabir ve yakınları, hastanede tedavi edilirken saldırgan ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Son saldırı ise önceki gün yaşandı, korona testi için Viranşehir Devlet Hastanesine giden muhabir, iddiaya göre hastane bahçesinde Murat A. ile kardeşlerinin saldırısına uğradı. Saldırganların elinden kurtulan Enver Zencirci, aracıyla eve gitti. Bir süre sonra evin önüne gelen saldırganlar aracına taş ve sopalarla saldıran, Enver Zencirci'nin ve ağabeyinin evini kurşunladı. Evin önünde bulunan araca taş ve sopalarla saldırarak zarar veren saldırganlar Murat A., Aydın A ve 2 tanımadığı iki kişi, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Saldırılardan hafif yaralı olarak kurtulan muhabir, olay yerine polis çağırarak şahıslardan bir kez daha şikayetçi oldu. 6 aylık koruma kararı da bulunan muhabir Enver Zencirci, saldırıların talimatını verenin İhsan A olduğunu ileri sürdü. Hayatından endişe ettiğini söyleyen Enver Zencirci, emniyet yetkililerin hiç bir şekilde işlem yapmadığını belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e seslendi. Zencirci, "Bana ve çocuklarıma bir şey olursa sorumlu kim olacak. Biz hayatımdan endişe ediyoruz. Koruma kararı olmasına rağmen bana 5 kez saldıran bu şahısların yakalanamamasına bir anlam veremiyoruz. Mağdur olduğum halde beni ifadeye çağırıyorlar, sabaha kadar karakolda beklettiler. Ama saldırganlardan biri bile gözaltına alınmadı. Gözaltına alındığı zaman da ifadelerinin ardından tekrar serbest bırakılıyor" diye konuştu.

Yaşanan tüm saldırılara rağmen Murat A., Aydın A ve yanında bulunanlar diğer saldırganlar emniyetteki ifadesinin ardından her defasında serbest bırakılıyor.Saldırı anı kameradaAracıyla muhabirin evinin etrafında dolaşan Murat A. ve diğer şahısların saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Murat A. isimli şahsın 41 ACS 823 plakalı araçla muhabiri ezmeye çalışması ve sonrasında ise araçtan inerek bıçakla kovalaması yer alıyor.



