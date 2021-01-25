Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Korsan dehşeti güvenlik kameralarında

Korsan dehşeti güvenlik kameralarında

gemiye baskın

Yabancı Yatırımcı Kaptan Köşkü Güvenlik Kamerası Telsiz Konuşması Basın Açıklaması 

-korsanlar
-güvenlik kamerası
-kaptanın telsiz konuşması

( İSTANBUL ) -- Türk mürettebatın olduğu gemiye baskın anı kamerada İSTANBUL

- Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken deniz korsanları tarafından kaçırılan "Mozart" isimli Türk konteyner gemisine yapılan korkunç saldırının kamera kayıtları ortaya çıktı. Gemiden, ulaşılan görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. Korsanların uzun namlulu silahlarla kaptan köşkünü bastığı ve denizcileri yaraladığı görülüyor. Gemideki teknolojik aletlere zarar veren korsanlar, kaptan dâhil bütün mürettebatı ellerindeki silahlarla darp ediyor. Öte yandan Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan gemiyle ilişkin yaptığı basın açıklamasında "Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir. Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur. Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi ulaşmadı" dedi.
Karsan, gemide hayatını kaybeden ikinci mühendisin naaşının THY ile Türkiye'ye getirilip Azerbaycan'a gönderileceği söyledi.

(MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı