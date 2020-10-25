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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Kordon'da koronaya davetiye çıkartan görüntüler

Kordon'da koronaya davetiye çıkartan görüntüler

- Caddeden kalabalık görüntüsü

Sosyal Medya Hava Sıcaklığı Yoğun Mesai Hafta Sonu Polis Ekipleri 

-- Maskesiz vatandaşlardan görüntü
-- Polis ekiplerinden görüntü
-- Polisin uyarılarından görüntü

( İZMİR )- İzmir'de vaka sayısındaki artışa rağmen tedbirler hiçe sayıldı İZMİR

- İzmir'de vaka sayısındaki artışlar, bazı vatandaşlar tarafından hiçe sayıldı. Kordon'da maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan vakit geçiren vatandaşlar, emniyet güçleri tarafından uyarılmasına rağmen, tedbirleri yok saymaya devam etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada korona virüs (Covid-19) salgınında İzmir'in de aralarında bulunduğu 7 ilde artış olduğunu belirtmişti. Vaka sayısındaki artışa rağmen İzmir'de bazı vatandaşlar, salgın önlemlerini hiçe saydı. Kentin en işlek yerlerinden olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar eğlence mekanlarına ve sahile akın etti. Emniyet güçleri uyardı Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da, bazı vatandaşların korona virüs tedbirlerini yok sayarak maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Bölgede yoğun mesai yapan polis ekipleri, kurallara uymayan vatandaşları uyardı. Yoğunluk oluşan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyması yönünde uyaran polis ve bekçi ekipleri, vatandaşların kurallara uymasını sağladı. Çöpler çimlere atıldı Öte yandan mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığını fırsat bilen bazı İzmirli vatandaşlar, sahilde vakit geçirdi. Alsancak sahilinde vakit geçiren bazı vatandaşlar, yiyecek ve içecek artıklarını çimlere bıraktı.
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