Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adam ölümden döndü

-- ALİ MURAT KARAKAYA İLE OLAY YERİNDE RÖP

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( BOLU ) -- 5 köpeğin saldırarak yere düşürdüğü adamı olay yerinden geçen sürücü kurtardı- Köpeklerin yaşlı adama saldırması güvenlik kamerasına yansıdı BOLU



- Bolu’da evine giderken 5 köpeğin saldırısına uğrayan Ali Murat Karakaya (62), şans eseri olay yerinden geçen bir vatandaşın aracını köpeklerin üzerine sürmesi sonucu kurtuldu. Köpeklerin yaşlı adama saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz hafta merkeze bağlı Pirahmetler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen olan ve köyde bahçe işleriyle uğraşan Ali Murat Karakaya (62), akşam namazı sonrası evine gittiği sırada komşusu Ş.C.’ye ait 5 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısına karşı kendisini savunmaya çalışan Karakaya, kaçmak istediği sırada yere düştü. Yere düştükten sonra da köpeklerin saldırısına uğramaya devam eden yaşlı adam, olay yerinden aracıyla geçen bir vatandaş sayesinde ufak sıyrıklarla kurtuldu. Olayın şokunu uzun süre atlatamayan Karakaya, köpeklerin köyden alınması için Bolu Belediyesi’ne şikayette bulundu. Dehşet anları kameraya yansıdı Karakaya’nın 5 köpeğin saldırısına uğradığı anlar muhtarlık binasının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evine gittiği sırada karşısına çıkan 5 köpeğin saldırısına uğrayan ve kurtulmak için yere düştükten sonra olay yerinden geçen bir sürücünün aracını köpeklerin üzerine sürerek yaşlı adamın kurtulduğu yer aldı. “Çok bağırdım sesim kısıldı” Köpeklerin saldırısı sırasında yardım istemek için çok bağırdığı için sesi kısıldığını söyleyen Ali Murat Karakaya, “Burada bahçe işlerimle uğraşıyorum. O gün akşam çarşıda oturuyorduk. Akşam namazı için camiye geldim. Cami çıkışında bahçemin önüne geldiğimde köpekler karşıdan fırladı ve aniden 4-5 köpek üzerime saldırdı. Çok bağırdım sesim kısıldı. Tekmeyle kendimi savundum ama en sonunda yere yıkıldım. Köpekler hücum ederken yukarından bir araç geldi. Olayı farketmiş. Geldiğinde aracı köpeklerin üzerine doğru sürdü. Eğer o olmasaydı köpekler beni parçalayacaktı. Köpek sahipleri köpeklerine sahip çıkmadıkları gibi “bizim köpeğimiz saldırmaz” dediler. Ben aşağıdaki bahçeme gittim köpekler tekrar saldırmasın diye elime çapa aldım. Köpek sahibine, 'Şükrü köpeklerine sahip çık. Bak bana böyle saldırdılar' dedim. 'Yok abi benim köpeklerim saldırmaz' dedi.

En sonunda ben de sinirlenerek 'Ben mi köpeklerine saldırdım? Köpeklerin bana saldırdı görmedin mi? Ben de seni şikayet ederim' dedim. Belediyeye sözlü şikayette bulundum. Gelip bakacaklardı ama bakmadılar” dedi.

“Sinirimi atarken gözlerimden yaş geliyor” Köpeklerin saldırısı sırasında çok korktuğunu belirten Karakaya, “4-5 tane köpek saldırınca çok korktum. Hala daha sinirleniyorum ve sinirimi atarken gözlerimden yaş geliyor. Araç gelmeseydi muhtemelen vücudumda 25-30 dikiş görürdük. Yada kuvvetli bir darbe alırdık. Belki de öldürürlerdi. Çok bağırdım ama yetişen olmadı. Hatta köyün imamı camiden çıkarken görmüş, bana da saldırırlar diye sopa bulmaya gitmiş. O sırada araç geldi. Kurtardı beni” şeklinde konuştu.

(FC-GY-



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