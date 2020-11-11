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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Köpeklerin ezilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Köpeklerin ezilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri

Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Benzin İstasyonu Harekete Geç Benzin 

-Benzinlikten detay

( BALIKESİR ) -- O sürücüye idari ve adli ceza uygulandı BALIKESİR

- Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda iki köpeğin otomobille ezilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. O sürücü hakkında emniyet tarafından işlem başlatıldı. Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki köpeğin araçla ezildiği olay sonrası harekete geçen Emniyet ekipleri, benzin istasyonunda köpekleri ezen şahıs hakkında adli ve idari işlem başlattı. Edinilen bilgiye göre Zeytinli Mahallesi'ndeki bir otomobil, akaryakıt istasyonunda yerde yatan iki köpeği ezerek yoluna devam etti. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipler, araç sürücüsünün Bursa'nın İnegöl ilçesinde olduğunu belirledi. Şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı veterineri tarafından müdahale edilen köpeklerden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise ayağında kırık olduğu öğrenildi. (TS-
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