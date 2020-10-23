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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Köpeğiyle gezerken kedinin saldırısına uğrayan adam hayatının şokunu yaşadı

Köpeğiyle gezerken kedinin saldırısına uğrayan adam hayatının şokunu yaşadı

Adamın yürümesi

Sosyal Medya Kamera Güvenlik Kamerası Kahvehane Saldırı 

-Kedinin saldırması
-Kedinin adamın üzerine atlaması
-Kedinin köpeğe de saldırması
-Adamın kaçmaya çalışması
-Adamlarına araya girmesi

( İSTANBUL )-Köpeğini kucağına alarak kediden böyle kaçmaya çalıştı-Kedinin hışmına uğrayan şahsın görüntüleri görenleri güldürdü İSTANBUL

- İstanbul Bağcılar’da köpeğini gezdirmeye çıkan bir şahıs, kedinin hışmına uğradı. Köpeğini kucağına alarak kediden kaçmaya çalışan şahsın o anları sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer aldı. Olay, Bağcılar Bağcılar Barbaros Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Akşam saatlerinde köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan bir adam, bir kahvehanenin önüne geldiği anda bir kedinin saldırısına uğradı. Kedinin saldırısı ile hayatının şokunu yaşayan şaşkın adam, köpeğini de alarak kaçmak istedi. Bunun üzerine kedi adamın üzerine atlayarak adamın kucağında bulunan köpeğe de saldırdı. Bir süre köpeği ile birlikte kedi ile mücadele eden adamın yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşların da araya girmesi ile kedi adam ve köpeğinden ayrıldı. Kedinin olay yerinden zor uzaklaştırılması ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan yaşanılan tüm bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kedinin bir anda adama ve köpeğine saldırması ve devamında yaşanılanlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izleneneler arasında yer aldı. Binlerce kişi tarafından paylaşılarak, espri konusu yapıldı.
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