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Köpeğin üstünden geçti, arkasına bakmadan kaçarken kameralara yakalandı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Köpeğin üstünden geçti, arkasına bakmadan kaçarken kameralara yakalandı

Köpeğin üstünden geçti, arkasına bakmadan kaçarken kameralara yakalandı

Olay anı

Köpek Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer’de seyir halindeki otomobil yerde yatan köpeğin üstünden geçti arkasına bakmadan yoluna devam etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Sarıyer Zekeriyaköy Türkmen caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan sürücü, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Yerde yatan köpek acılar içinde kaçarken, sürücü arkasına bakmadan yoluna devam etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına kaydedildi. Mahalle sakini Burhan Yüksel ise “Bizim mahallenin köpekleri bu zamana kadar kimseye zarar verdiğini rastlamadım. Köpeklerin hepsi hemen hemen 10-11 yıllıktır. Bu aracın köpeği bilerek ezdiğini tahmin ediyorum“ dedi.
(HZE-RU-BA-Y)
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