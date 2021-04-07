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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Köpeğin peşine düşen kurtlar güvenlik kamerasında

Köpeğin peşine düşen kurtlar güvenlik kamerasında

Kurların güvenlik kameralarına yansıması

Güvenlik Görevlisi Ormana Köpek Güvenlik Kamerası Yansıma 

-Tel etrafında dolaşmaları
-Süleyman Yamaç röportaj
-Süleyman Yamaç Detay

( ANTALYA )-Güvenlik görevlisi Süleyman Yamaç: “Telden giremediler, köpek kurtulunca gittiler” ANTALYA

- Antalya'nın Demre ilçesinde Güneş Enerji Santrali (GES) etrafındaki tel örgülere gelen 3 kurt, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kurtların, GES içerisine kaçan köpeklere geldiğini söyleyen işletmenin güvenlik görevlisi, “Kurtlar telden giremediler. Köpek kurtulunca, geldikleri yere gittiler” dedi.
Dün gece 01.30 sıralarında Demre Gürses Mahallesindeki Çakalbayat mevkiinde bulunan GES güvenlik görevlileri, kameraları incelerken bir köpeğin tellerden içeri girerek kaçtığını gördü. Güvenlik kamerasını tam ekran yapan görevliler, işletmenin etrafındaki tellerde 3 kurdun içeriye girmeye çalıştığını fark etti. Telden içeriye girmeye çalışan kurtlar, bunu başaramayınca ormana doğru giderek gözden kayboldu. “Telden dolayı giremediler” Kurtların bir köpeği kovaladığını belirten GES güvenlik görevlisi Süleyman Yamaç, “Gece saatlerinde nöbet tutuyorduk. Kameraları takip ederken, köpeklerin kaçtığını gördüm. Ekran tam ekran yapınca 3 kurt bir köpeği kovalıyordu. Kurtlar telden giremediler. Köpek kurtulunca, gittiler” dedi.
Kurtların yerleşim yerine yakın alanlara kadar indiğini söyleyen Yaman, bölgedeki çobanların bu konuda oldukça sorun yaşadığına dikkat çekti.
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