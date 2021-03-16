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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Köpeği ezdi, arkasına bakmadan böyle gitti

Köpeği ezdi, arkasına bakmadan böyle gitti

-güvenlik kamera görüntüsü-

Sokak Köpeği Polis Aracı Polis Kamera Güvenlik Kamerası 

-Köpeğin ezilme anları

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da gece saatlerinde bir otomobil sürücüsünün sokak köpeğini ezip arkasına bile bakmadan gittiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.Vakıf Mahallesinde dün gece saatlerinde plakası belirlenemeyen bir otomobil sokak köpeğinin üzerinden geçti. Olay sonrası arkasına bile bakmadan ilerleyen otomobil pes dedirtti. Yerde hareketsiz yatan köpeği sokaktan geçen bir başka sürücü fark etmeden yoluna devam ederken, bir başka sokak köpeği ise ezilen köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı. Yaşanan olay sokaktaki canların hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne sererken, polis aracı bulmak için çalışma başlattı.
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