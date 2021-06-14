Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Köpeğe çarptı umursamadan kaçtı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Köpeğe çarptı umursamadan kaçtı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Olay anı görüntü

Çarpma Anı Sosyal Tesis Köpek Güvenlik Kamerası Engelli Vatandaş 

-Olay yeri görüntü
-Röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL)- Köpek ağır yaralanırken, sürücünün köpeğe çarpıp kaçma anı kameraya yansıdı İSTANBUL

- Sarıyer Kilyos’ta süratli giden bir sürücü, o sırada yolda bulunan bir köpeğe çarpıp kaçtı. Köpek ağır yaralanırken, otomobilin köpeğe çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sarıyer Kilyos’ta bir otomobil sürücüsü yıllardır çevre sakinlerinin baktığı köpeğe çarptı. Yolda ilerleyen köpeğe çarpan sürücü umursamadan olay yerinden uzaklaşırken, ismi ‘tiger’ olan köpek ağır yaralandı. 3 yıldır köpekle ilgilenen Başak Hanım, “ İki gece önce sokakta beslediğim köpeğimize son hızla araba çarptı. Hayvanın şu an kırıkları var klinikte. Bu şekilde bir çok hayvanı kaybettik. Burası sosyal tesisler, buraya yazları engelli vatandaşlar geliyor ve bu yol vatandaşlar içinde büyük tehlike arz ediyor. Çoluk çocuk arkada park var ve bu insanlar hiç durmuyor. Köpek 3 yıldır bizimleydi. Gece 00.00’da üstelik yasak saatinde buradan geçiyor. Son hızla vurup durmadan yoluna devam ediyor. Bu yolda birçok kedi köpek ezildi. Ricamız özellikle Plaj yolunda bir şeyler yapılsın, kazalar yaşanmasın” şeklinde konuştu.
Öte yandan otomobilin köpeğe çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement