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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Köpeğe çarpmamak otomobil takla attı.. O anlar kamerada

Köpeğe çarpmamak otomobil takla attı.. O anlar kamerada

Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

İlk Müdahale Kamera Güvenlik Kamerası Aktüel Direksiyon 

-Olay yerinden aktüel görüntüler
-Detaylar

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- Çorum’un Sungurlu ilçesinde aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarken sürücü yaralandı. Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu 6. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Kırıkkale istikametine Dursun Tuncer yönetimindeki 19 KE 858 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, otomobil ise hurdaya döndü. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan otomobil takla atıyor. Jandarma’nın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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