Köpeğe çarparak ölümüne neden olan sürücü kameraya yansıdı

-Kazanın yaşandığı köy içinden geçen yolun drone görüntüsü

-Köpeğe çarpan sürücüye jandarmanın ceza kesmesi

-Köpeğe çarpan sürücü Melih Özer, röportaj

-Pınarlı köyü muhtarı Yaşar Gürüç, röportaj

-Köpeğin eşilen çukura gömülmesi



( TOKAT -ÖZEL-DRONE) TOKAT



- Tokat'ta bir otomobilin çarptığı hamile sokak köpeği öldü. Köpeğe çarptıktan sonra durmayıp yoluna devam eden sürücünün o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Almus kara yolu Pınarlı köyünde meydana geldi. Köyün içinden geçen yoldan karşıya geçmeye çalışan sokak köpeğine bir cip çarptı. Çarpmanın etkisi ile köpek olay yerinde telef olurken, araç sürücüsü yoluna devam etti. Sesi duyarak kazayı fark eden Pınarlı köyü muhtarı Yaşar Gürüç, olay yerinde köpeğe çarpan cipin düşen plakasını buldu. Güvenlik kamerasından yaşanan olayı izleyen muhtar Gürüç, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Muhtarın ihbarı sonucu plakadan tespit edilen sürücü olay yerine davet edildi. Araç sürücüsü M. Ö’ye 144 lira para cezası uygulandı. Ölen köpek ise eşilen bir çukura gömüldü. Sürücü kendini savundu Kaza anını anlatan M.Ö, kendisini savunarak, “Süratli miydim bilmiyorum. Önümüze iki köpek çıkmıştı. Birini ezmeyelim derken öbürünü ezdik. Köpeğin halime olduğunu öğrendiğimde daha da üzüldüm. Gittik yukarı kadar bir daha geri geldik, arkadan gelen araçlar vardı gelemiyorduk. Yapacak bir şey yok” diye konuştu.

Muhtar verilen cezayı yetersiz buldu Pınarlı köyü muhtarı Yaşar Gürüç, sesi duyarak baktığında yolda telef olan sokak köpeğini fark ettiğini belirterek, “Ölen köpeği yoldan kenara çektik. Daha sonra güvenlik kamera kayıtlarından aracı buldum. Plakasını da düşürmüştü. Görüntüleri jandarmaya gönderdim. Jandarma köpeğe çarpma olayından dolayı işlem yapamadı. Hayvan hakları demek ki yok. Bu konuda bir kanun çıkmasını istiyoruz. Ama hamile bir sokak köpeğine çarpmasından dolayı bir işlem uygulayamadılar” dedi.

Muhtar Gürüç, köyün tam ortasından geçen yolda meydana gelen kazalarda ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığına dikkat çekerek, “Bu konuda tedbir alınmasını istiyoruz. Ya yol köy dışına çıkarılması yada trafik işaretleri ile sürücülerin uyarılmasını istiyoruz. Köyümüzden bir vatandaşımızı bu yolda kaybettik. Sokak hayvanlarından kedi ve köpeklerden ölenler oluyor” diye konuştu.





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