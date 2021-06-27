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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
KONYA - Devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

KONYA - Devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

- Seyir halindeki tankerin devrilmesi - Vatandaşların kaza yerine gitmesi Konya 'da devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı - Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdıKONYA (AA) - Konya 'nın Kulu ilçesinde devrilen mazot mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.Abdullah Taş idaresindeki 06 DV 7803 plakalı tanker, Konya - Ankara kara yolu Kulu çıkışında refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan sürücü Taş, 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazanın ardından yola dökülen mazot nedeniyle Konya - Ankara kara yolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını tali yola yönlendirdi.Ekiplerin yoldaki mazotu temizleme çalışması devam ediyor.Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tankerin devrilmesi ve akaryakıt istasyonunda bulunan vatandaşların tankere doğru koşması görülüyor.

Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Akaryakıt İstasyonu Polis Ekipleri Aydınlatma Direği 

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