Konya’daki aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı

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( KONYA ) - KONYA



- Konya’da evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği katliamın görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait müstakil evin bahçesinde yaşanan katliam evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde elinde silah olan zanlının aile fertlerini bahçede bir araya topladığı ve karşılarında oturduğu görülüyor. Zaman zaman hareketlenmeler olurken, ayağa kalkan zanlının elinde doğrulttuğu silah ve aile üyelerinin kendisine yaklaşmasıyla bahçe kapısına yönelmesi ve koşmaya başlayarak tabancayı aile fertlerine ateşlemesi yer alıyor. Olayda, Yaşar Dedeoğulları (65) eşi İpek (62) ve çocukları Barış (35), Serpil (32), Serap (36), Metin (45) ve Sibel Dedeoğulları (30) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Saraçoğlu Mezarlığında defnedildi. Cenaze namazı sonrası Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Akşam saatlerinde Konya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi. 13 kişi gözaltında, zanlı aranıyor Çok yönlü soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayın ardından 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Katil zanlısı Mehmet Altun'un Dedeoğulları ailesi ile geçtiğimiz aylarda yaşanan ve yaralananların olduğu kavgada, karşı taraftan tutuklanan şahısların yakını olduğu öğrenildi. Katil zanlısı Mehmet Altun'un yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis, Altun'un araçla kaçtığı güzergahlar ve aracı terk edip gittiği bölgelerde zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışmalarına devam ediyor. (İHA-

