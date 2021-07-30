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Konya’da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Konya’da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Konya’da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Yangın alanından görüntü

Belediye Başkanı Ormana Yangın Ormanlı Makilik Alan 

-Soğutma çalışmaları
-Kaymakam ve belediye başkanından detaylar
-Yangında yanarak yaralanan kaplumbağadan görüntü
-Soğutma çalışmalarından ve ekiplerden detaylar

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Akşehir ilçesinde ormana sınır makilik alanda çıkan yangın, ormana ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi 30192. Sokak’ta evlerin arasında ormanlık alana yakın makilik arazide bir anda alevler yükseldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Şefliği ekipleri ile Akşehir Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen bir kaplumbağa da ekipler tarafından kenara alındı. Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz ve Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilk aşamadan itibaren yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yönetti.Zihinsel engelli yaşlı bir vatandaşın yangına sebebiyet verdiği iddiaları üzerine polis inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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