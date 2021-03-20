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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Konya’da 2 çocuk 25 arabayı çizdi

Konya’da 2 çocuk 25 arabayı çizdi

Çocukların arabayı çizmesi (cep telefonu)

Polis Merkezi Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet Cep Telefonu 

-Araç sahiplerinin çizilen otomobilini görüntülemesi (cep telefonu)

( KONYA ) - KONYA

- Konya’da bisikletli 2 çocuk ellerindeki sert cisimle 25 arabayı çizdi, araç sahipleri ise polise şikayette bulundu. Olay, merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Kahraman Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.00 sıralarında bisikletiyle gelen 2 çocuk 25 arabayı ellerindeki sert bir cisimle çizdi. Durumu fark eden araç sahipleri, kamera görüntülerini incelediğinde 2 çocuğun gelerek otomobillerini çizdiğini fark etti. Araç sahipleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ayrıca, 2 çocuğun araçları çizmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, bisikletiyle kamera açısına giren 2 çocuğun otomobilleri çizerek gelmesi ve uzaklaşması yer alıyor. (RÇ-İP-
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