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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KONYA - Bisikletinden düşen sürücü kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

KONYA - Bisikletinden düşen sürücü kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

- Salih Polat'ın bisiklet ile ilerlemesi güvenlik kamerası - Salih Polat'ın cesedi - Alınan güvenlik önlemleri Konya 'da bisikletinden düşen sürücü kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıKONYA (AA) - Konya 'da dengesini kaybederek düşen bisikletlinin seyir halindeki kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Merkez Meram ilçesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen Salih Polat (43), park halindeki bir aracın aynasına çarpıp yere düştü. Polat bu sırada aynı istikamette giden Halil E'nin (42) idaresindeki 42 EEZ 75 plakalı kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.Polat'ın cenazesi kaza yerindeki incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.Bu arada, kaza yerinde durmadığı ileri sürülen kamyon şoförünün, yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü tarafından bir süre selektörle uyarıldığı, bunun üzerine durduğu iddia edildi.Gözaltına alınan Halil E'nin ifadesinde, bisiklet sürücüsünün ezildiğini fark etmediğini söylediği öğrenildi.Bu arada, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cenaze Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet Kamyon Şoförü 

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