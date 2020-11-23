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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KONYA - Biletsiz tramvaya binmeye çalışan kişi, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı

KONYA - Biletsiz tramvaya binmeye çalışan kişi, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı

- Güvenlik kamerası kayıtlarında tramvaya biletsiz binmeye çalışan kişinin bariyerlerden atlaması - Güvenlik görevlisinin kişiyi uyarması - Tartışma yaşanması - Kişinin güvenlik görevlisini bıçaklaması - Olayı anlatan güvenlik görevlisiBiletsiz tramvaya binmeye çalışan kişi, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı - Konya 'da yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansıdıKONYA (AA) - Konya 'da tramvay durağındaki güvenlik görevlisi, biletsiz geçmek için bariyerlerden atlayan genç tarafından bıçaklandı.Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Otogar Kavşağı'ndaki tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hurşit Külahoğlu (30), bilet atmadan gişelerin yanındaki bariyerden atlayarak tramvaya binmeye çalışan Ömer Ç'yi (19) uyardı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ömer Ç, üzerindeki bıçakla Külahoğlu'nu yaralayarak kaçtı. Omzundan yaralanan Külahoğlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Ömer Ç, bir süre sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Öte yandan bıçaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durağa gelen bir kişinin, gişe yanındaki bariyerlerin üzerinden atladığı, kendisini gören güvenlik görevlisinin bu kişiyi uyardığı, ardından ikili arasında kavga çıktığı görülüyor. Görüntülerde güvenlik görevlisini bıçaklayan kişi, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güvenlik Görevlisi Kamera Güvenlik Kamerası 

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