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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan ticari araç önce taksiye çarptı, sonra iş yerine daldı

Kontrolden çıkan ticari araç önce taksiye çarptı, sonra iş yerine daldı

Kazanın güvenlik kamera görüntüsü

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-Kaza sonrası araçtan ve iş yerinden görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL)- Bahçelievler'de yaşanan kaza kameralara yansıdı İSTANBUL

- Bahçelievler’de kontrolden çıkan ticari araç önce sokaktan caddeye çıkan taksiye çarptı. Hızını alamayan ticari araç ise daha sonra kaldırıma çıkarak bir iş yerine daldı. Yaşanan o kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün gece saat 23:30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Ahmet Yasevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BCP 306 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce sokaktan caddeye çıkmaya çalışan ticari taksiye çarpmamak için manevra yaptı. Hızını alamayan hafif ticari araç daha sonra kaldırıma çıktıktan sonra manevra yapmasına rağmen önce taksiye çarptı, sonrada cadde üzerinde bulunan bir iş yerine daldı. Kaza sonrası yaralanan olmazken, kazaya karışan araçlarda ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. (SB-ÖFA
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