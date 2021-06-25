Kontrolden çıkan pat pat devrildi: 3 yaralı

-Seyir halindeki pat patın kontrolden çıkarak devrildiği an



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’nın Hendek ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pat pat diye tabir edilen R.Ö. idaresindeki tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç yan yattı. Meydana gelen kazada, sürücü R.Ö. ile F.D. ve G.T. isimli 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Hendek Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Öte yandan, meydana gelen kaza anı ise güvenli kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halindeki pat patın sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattığı anlar yer aldı.

