Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

- -Kaza yerinden görüntü

- -Ekiplerin inceleme yapmasından görüntü

- -Kazalı aracın çekçiye alınması

- -Detay görüntüler



( ANTALYA ) -- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, önce kontrolsüz kavşağa giren otomobile ardından refüje çarparak durdu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, saat 08.30 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen ve görgü tanıklarının iddiasına göre aşırı hız yaptığı öne sürülen sürücünün idaresindeki 07 AGD 092 plakalı otomobil, önce kontrolsüz şekilde kavşağa giren Süleyman K’nin kullandığı 07 AD 289 plakalı otomobile çarptı, ardından da refüje çarparak durabildi. Meydana gelen kazada park halindeki 34 PC 2409 plakalı araca zarar görürken, 07 AGD 092 plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazada 1 kişi yaralanırken, ortalık ise adeta savaş alanına döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye götürürken, kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Kazalı araçlar çekici yardımıyla yoldan alındıktan sonra, trafik akışı normale dönerken, polis ekipleri ise kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Diğer yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (EA-HFV-



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