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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil kamerada

Kontrolden çıkan otomobil kamerada

güvenlik kamerası

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-kaza yapan araçtan görüntüler
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Balat’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Olay kameralara saniye saniye yansıdı. Olay, saat 08.45 sıralarında Fatih Balat Ayvansaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eminönü istikametine giden Kazım Pınar idaresindeki 34 BV 076 Peugeot marka otomobil, kayganlaşan yol nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil, önce refüje ardından karşı şeridi geçerek, kaldırıma çarparak durdu. Kazada sürücü Pınar yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar yaralıya araçtan çıkardı. Olay anı kameralara da yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana geldi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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