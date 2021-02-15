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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle daldı

Kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle daldı

-Güvenlik kamera görüntüsü detay

Vitrin Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Direksiyon 

--Kaza alanından detaylar
--detaylar

( KOCAELİ ) -- Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki bir otomobile, ardından da bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, dün akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi tramvay yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevin Ö. idaresindeki 41 EC 243 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle önce park halindeki bir otomobile, daha sonra ise bir iş yerinin vitrinine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yaralandığı kazada iş yerinin vitrini ise büyük hasar gördü. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 41 EC 243 plakalı otomobilin önce park halindeki otomobile, daha sonra ise iş yerinin vitrinine çarparak durabildiği görülüyor. (HFV-GY
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