Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kontrolden çıkan motosiklet duvarı böyle deldi: 2 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan motosiklet duvarı böyle deldi: 2 yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet duvarı böyle deldi: 2 yaralı

KAZANIN ARDINDAN DUVAR VE MOTOSİKLET İLE JANDARMA EKİBİNİN ÇALIŞMASI

( ANTALYA )- Çarptığı duvarda delik açan motosikletteki sürücü ve yolcu ağır yaralandı ANTALYA

Hastane Güvenlik Kamerası Aşırı Hız Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 


- Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, aşırı hızlı olduğu görülen motosikletin kavşakta bir aracı solladıktan sonra hızla bahçe duvarına çarptığı ve asfalta savrulduğu görüldü.
Kaza Sorgun mahallesi Sözen konutları karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Side istikametine seyir halindeki Alp Furuncu’nun kullandığı 07 ATU 82 plakalı motosiklet, 8085 ve 8107 sokakların kesiştiği kavşağı geçtikten sonra kontrolden çıkıp Sözen konutları karşısındaki sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Alp Furuncu ve motosiklette yolcu olarak bulunan Yunus Eren 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci kaza güvenlik kamerasında Motosikletin duvara çarparak duvarı parçaladığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aşırı hızlı olduğu belirlenen motosikletin, kavşağa geldiğinde bir aracı sollamak isterken doğrudan duvara çarptığı ve motosikletin yola savrulduğu görülüyor. (AK-
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Hız Konusunda Birbirleriyle YarışıyorlarHız Konusunda Birbirleriyle Yarışıyorlar
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı