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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Komşu kadınlardan kadın öğretmene site bahçesinde dayak.. O anlar kamerada

Komşu kadınlardan kadın öğretmene site bahçesinde dayak.. O anlar kamerada

Güvenlik kamerası:

Jandarma Güvenlik Kamerası Kadın Öğretmen Öğretmen Harekete Geç 

-Kadın aracını park etmesi
-saldırgan kadının gelmesi
-tartışma
-kadının akrabası ile birlikte öğretmenin saldırması
-tekme tokat kavga
-kadın öğretmenin darp edilmesi
-komşuların araya girip kavgayı ayırması

( ANTALYA ) - Kadın öğretmen, iki kadın tarafından tekme tokat darp edildi, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde kadın öğretmen komşuları tarafından taşlı ve sopalarla darp edildi. Komşu iki kadının öğretmeni darp ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, öğretmen olay sonra şikayetçi oldu.Olay, 19 Mayıs saat 20.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre daha önce de aralarında tartışma yaşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi öğretmen H.D.'nin yanına gelen komşusu E.C. ile akrabası B.Ç. arasında sözlü tartışmaya başladı.
Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada E.C. ile B.Ç., H.D.'ye saldırdı. Tekme ve yumrukla birlikte taş ve sopanın da kullanıldığı iddia edilen kavgada yere düşen H.D., komşuların araya girmesiyle kurtarıldı. H.D. olayın ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.Darp görüntüleri ortaya çıktıOlayın ardından H.D.’nin darp edildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde H.D.’yi E.C. ve B.Ç.’nin taşlı sopalı darp ettiği, yere düştükten sonra kavganın devam ettiği görüldü.
Yere düşen öğretmeni bir kadın tutarken diğerinin defalarca sopayla vuruşu sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sonrasında sitenin bahçesindeki kişilerin kavgayı ayırdığı kameralara yansıdı.
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