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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama anı kamerada

Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama anı kamerada

patlama anı

Tekstil Atölyesi Kamera Güvenlik Kamerası Patlama Anı Nadan 

-Vatandaşlar
-Betonların araçların üzerine düşmesi
-Detay
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Beton yığınları araçların üzerine böyle düştü İSTANBUL

- Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan tekstil atölyesinde yaşanan patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, beton yığınları araçların üzerine böyle düştü. Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4. katında ütü kazanından kaynaklı patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerken, ortalık savaş alanına döndü. Patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasında yansıdı. Görüntüde, beton yığınlarının araçların üzerine düştüğü görülüyor.
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