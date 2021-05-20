KOCAELİ - Sağlık çalışanına darp anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Darp anına ait güvenlik kamerası görüntüsü Kocaeli 'de erkek hemşireyi darbeden hasta yakını gözaltına alındı - Olay anı güvenlik kamerasına yansıdıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Çayırova ilçesinde, özel tıp merkezindeki erkek hemşireyi darbeden hasta yakını gözaltına alındı.Şüpheli M.Ç, rahatsızlanan çocuğunu Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki özel tıp merkezine götürdü.Burada M.Ç, damar yolu açılırken ağlayan çocuğunun canı yandığı iddiasıyla erkek hemşireye saldırdı.Hemşireyi darbeden, görevli doktora da sözlü saldırıda bulunan M.Ç. hakkında şikayette bulunuldu.Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç'nin olay sırasında alkollü olduğu öne sürüldü.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin yumruk attığı sağlık çalışanının yere düşmesi yer alıyor.
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