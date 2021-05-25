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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - İş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

KOCAELİ - İş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

- İş yerinden hırsızlık - Hırsızlık anı (güvenlik kamerası) Kocaeli 'de iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasındaKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde iş yerinden bazı malzemelerin ve bilgisayarın çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Balçık Mahallesi'ndeki iş yerine gelen Mahir Çiftçi, kapının açık olduğunu gördü. İş yerinde inceleme yapan Çiftçi, bazı malzemeler ile bilgisayarın çalındığını fark ederek jandarmaya haber verdi.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kapıyı kırıp hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Kamera kayıtlarında, şüphelilerin hafif ticari araçla iş yerine gelip kapıyı kırmaları, bazı malzemeleri alarak olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.Şüphelilerin daha sonra araçla yine iş yerine gelerek kapıyı kapattığı görülüyor.

A Haber Jandarma Güvenlik Kamerası Ticari Araç Hırsız 

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