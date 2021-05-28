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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
KOCAELİ - FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

KOCAELİ - FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli 'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyedeKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında belirlenen adreslere 26 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

Akalan Savcılık Sorgusu Avcılık 

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