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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
KOCAELİ - Eski belediye başkanının villasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ - Eski belediye başkanının villasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntüler Kocaeli 'de eski belediye başkanının villasının çatısında çıkan yangın söndürüldüKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde bulunan, eski Kandıra Belediye Başkanı İsmail Genç'e ait 2 katlı villanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevleri fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, villanın çatısında hasar oluştu.

Polis Belediye Başkanı Sağlık Ekipleri 

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