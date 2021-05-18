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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ - 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

- Kaza anı güvenlik kamerasında Kocaeli 'de 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde Mustafa K. idaresindeki 41 R 1473 plakalı kamyonet ile Adnan E. yönetimindeki 67 AAC 898 plakalı tır çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, Turgay Ç'nin kullandığı otomobile çarparak durabildi.Kazada araç içinde sıkışan sürücü Mustafa K, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

İlk Müdahale Trafik Kazası Bild Kamera Güvenlik Kamerası 

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