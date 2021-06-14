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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Klima motorunu çalan hırsız, direksiyona bile kısayoldan gitti

Klima motorunu çalan hırsız, direksiyona bile kısayoldan gitti

Hırsızın klima motorunu yüklemesi detay

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Direksiyon 

-Araca sağdan binmesi detay
-Diğer detaylar

( ANTALYA )- Antalya’da bir kişi çaldığı klima motorunu tek başına kamyonete yükledi- Vakit kazanmak isteyen hırsız sağ kapıdan binip soldaki direksiyona geçip hızla uzaklaştı ANTALYA

- Antalya’da bir kişi çaldığı onlarca ağırlıkta bulunan klima motorunu tek başına araca yüklemeyi başardı. Hırsızın olay sonrasında vakit kaybetmek için direksiyon başına bile sağ kapıdan binip soldaki direksiyonun aşına geçerek hızla uzaklaştı. Olay, Kepez İlçesi Şafak Mahallesinde bir işyerinin önünde yaşandı. İşyerine kamyonet ile gelen bir kişi, duvarda takılı bulunan klima motorunu söktü. Şahıs, daha sonra onlarca ağırlıkta bulunan klima motorunu tek başına araca yüklemeyi başardı. Şüpheli şahsın panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüpheli, acele bir şekilde yüklediği 100 kiloluk klima motorunu yakalanmadan götürmek için direksiyona bile kestirmeden geçti. Kamyonetin sağ tarafından araca binen şüpheli, aracın içinde ilerleyip direksiyonun başına geçti ve hızla olay yerinden uzaklaştı.
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