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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- KKTC, 2021'e Yasaklarla Girdi

- KKTC, 2021'e Yasaklarla Girdi

KKTC boş sokaklardan görüntüler

Yılbaşı Yasaklar Sokağa Çıkma Yasağı Hayalet Sizce 

-Polis devriyesi

( LEFKOŞA ) - KKTC, 2021'e yasaklarla girdi LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yılbaşı, sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizce ve evde kutlandı. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeni ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tüm yılbaşı kutlamaları Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karar ile iptal edilmişti. Salgına yönelik önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede, vatandaşlar 2021 yılına evlerinde sessizce “merhaba” dedi.
Yasakların başlaması ile birlikte turizm kenti Girne hayalet şehre dönerken, cadde ve sokaklar bomboş kaldı.
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