Kızılay yeni yıla saatler kala özel çocukları sevindirdi

-Engelli çocuk Eymen’in ziyaret edilmesi ve oyuncaklarının verilmesi

-Eymen’in Kızılay ile ilgili konuşması

-Eymen ile röportaj

-Eymen’in babası Sıtkı Yağcı ile röportaj

-Otizmli çocuklara evlerinin önünde hediyelerinin verilmesi

-Otizmli gence evinin önünde hediyesinin verilmesi

-Otizmli Simay’a oyuncaklarının verilmesi

-Kızılay başkanının Simay ile oyuncaklarıyla oynaması ve Türk Bayrağı açması

-Kızılay Başkanı Yaşar Ciğer ile röportaj



( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK



- Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi otizmli çocukları evlerinde ziyaret edip hediyeler vererek yeni yıla mutlu bir şekilde girmelerini sağladı. Kızılay ilçe genelinde gece boyu 100’e yakın özel çocuğu ziyaret edip oyuncaklarını teslim edecek. Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri 2021 yılına girmeye saatler kala daha önceden tespit ettikleri özel çocukları evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi. Erkek çocuklara araba, zeka geliştirici oyun ce Türk Bayrağı, kız çocuklarına ise bebek, zeka geliştirici oyun ve Türk Bayrağı hediye eden Kızılay Başkanı Ciğer, özel çocukların yüzlerindeki gülümseme ve mutluluklarının her şeyin önünde geldiğini ifade etti.

Birlikte hediye paketlerini açıp oyuncakları verdiği çocuklarla oyunlar oynayan Ciğer, Gece boyunca Kızılay ekipleri olarak 100 kadar özel çocuğu ailesi ile birlikte evlerinde ziyaret edeceklerini söyledi.



Ciğer, amaçlarının özellikle pandemiden dolayı uzun süredir evlerinden çıkamayan özel çocukların yeni yıla mutlu bir şekilde girmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Ciğer konuşmasında “2020 yılında pandemi nedeniyle dünyada ve ülkemizde büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar içerisinde bir nebzede olsa engelli ve otizmli çocuklarımızla yeni yıla daha mutlu ve huzurlu girmek istedik. Bu anlamda yılbaşı akşamı özel çocuklarımızla birlikte olmak istedik. Onlara minik hediyeler verip yüzlerini güldürmek istedik. 2021 yılının öncelikle sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyoruz. Bu anlamda bu akşam Simay ile birlikteyiz. Bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Özel çocuklarımız bizden daha çok mutluluğu hak ediyorlar. Bizlerde Kızılay olarak onlarla bu akşam birlikte olmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Hem evlerinde hem de sokaklarda onlarla birlikte olmak bize ayrı bir huzur ve mutluluk verdi. Bizlere bu projede destek veren, özel çocuklarımızla birlikte olmamızı sağlayan tüm hayırseverlere ve özellikle Opel Aysa firmamıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hediyelerini alan özel çocuklar büyük bir mutluluk yaşarken, Kızılay’a hediyelerinden dolayı teşekkür etti. Özel çocukların aileleri de Kızılay’ı böyle bir etkinlik yapmasından dolayı kutlayarak çocukları adına çok büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

(VK-OA



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