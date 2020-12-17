Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kısıtlamayı fırsat bilen 2 hırsız, inşattan 5 bin TL değerinde demir çaldı

Kısıtlamayı fırsat bilen 2 hırsız, inşattan 5 bin TL değerinde demir çaldı

Aracın gelmesi

Uzunlu Polis Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Demirlerin yüklenmesi
-İnşaattan detay
-Demircilerin çalışması

( ANTALYA )- Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına da yansıdı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde bir inşaattan 5 bin TL değerinde 40 adet köşebent demiri çalan 2 hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Örnek Mahallesi 1553 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine hafif ticari bir araçla gelen 2 şüpheli, inşaattan hırsızlık yaptı. Şüpheliler, 15 dakika içerisinde inşaatın zemin katında bulunan yaklaşık 5 bin TL değerinde 1,2 metre uzunluğundaki 42 adet köşebent demirinden 40 tanesini araca yükleyerek olay yerinden ayrıldı. Akşam saat 18.30’a kadar inşaatta olduğunu belirten Süleyman Yıldırım, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle son kontrollerimi yapıp inşaattan ayrıldım. Sabah inşaata geldiğimizde ustalar köşebent demirlerinin olmadığını söylediler ve hemen polise haber verdik" dedi.
Güvenlik kamerasına yansıdı Diğer taraftan hırsızlık anı inşaatın yanında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin ticari bir araçla inşaatın önüne gelmeleri, demirleri inşaattan alıp araca yükleyerek ayrılmaları yer alıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement