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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kısıtlamaya saatler kalan AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu

Kısıtlamaya saatler kalan AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu

drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

Alışveriş Yılbaşı Alışveriş Merkezi 


- Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yılbaşını kapsayacak şekilde 4 gün boyunca uygulanacak olan kısıtlamaya saatler kalan Esenyurt’ta AVM önünde vatandaşların alışveriş kuyruğu havadan görüntülendi. Korona virüs salgını ile mücadele amacıyla 81 il genelinde bugün akşam saat 21.00 itibariyle 4 gün sürecek olan kısıtlama öncesinde vatandaşlar Esenyurt’ta alışveriş merkezi (AVM)’ye akın etti. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Metrelerce süren kuyruk drone ile havadan da görüntülendi.
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